Председатель Ярославской облдумы погиб в ДТП

Все новости на карте

Председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Авария случилась на территории Тверской области

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Тверской области, информация об аварии с участием двух транспортных средств поступила в 14.21 30 декабря. На 20 километре автодороги «Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск» столкнулись автомобили « Мазда CX7» и «Санта Фе». В дорожно-транспортном происшествии погиб 1 человек, еще один пострадал.

Алексею Константинову было 56 лет, Ярославскую областную думу он возглавлял с 25 сентября 2018 года, до этого руководил Ростовским муниципальным районом Ярославской области.