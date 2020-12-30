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Председатель Ярославской областной думы погиб в автокатастрофе 

ИА Regnum и ещё 1 29 минут назад
Председатель Ярославской облдумы погиб в ДТП
Фото: ГУ МЧС по Тверской области
Председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Авария случилась на территории Тверской области
Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Тверской области, информация об аварии с участием двух транспортных средств поступила в 14.21 30 декабря. На 20 километре автодороги «Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск» столкнулись автомобили «Мазда CX7» и «Санта Фе». В дорожно-транспортном происшествии погиб 1 человек, еще один пострадал.
Алексею Константинову было 56 лет, Ярославскую областную думу он возглавлял с 25 сентября 2018 года, до этого руководил Ростовским муниципальным районом Ярославской области.
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