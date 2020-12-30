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Раскрыты подробности гибели спикера Ярославской областной думы 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Спикер Ярославской областной думы погиб за рулем собственного авто
Фото: Ярославская областная Дума
Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП после рабочей поездки в Ростовский район, сообщил "Ъ".
В частности, он встречался с медработниками и пациентами центральной районной больницы, передает газета со ссылкой на пресс-службу облдумы.
Отмечается, что ДТП произошло после того, как Константинов принял решение отпустить служебный транспорт и пересесть за руль собственного автомобиля. Спикер облдумы, как сообщается, направлялся в Тверскую область, чтобы провести там новогодние праздники.
Авария произошла около 14:00 на 90-м километре трассы Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец​. Hyundai Santa Fe Константинова столкнулся с Mazda, за рулем которой сидела 37-летняя женщина. Политик скончался на месте, женщину госпитализировали.
Константинову было 56 лет. СУ СК по региону уже начало проверку.
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