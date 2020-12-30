Спикер Ярославской областной думы погиб за рулем собственного авто

В частности, он встречался с медработниками и пациентами центральной районной больницы, передает газета со ссылкой на пресс-службу облдумы.

Отмечается, что ДТП произошло после того, как Константинов принял решение отпустить служебный транспорт и пересесть за руль собственного автомобиля. Спикер облдумы, как сообщается, направлялся в Тверскую область, чтобы провести там новогодние праздники.

Авария произошла около 14:00 на 90-м километре трассы Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец​. Hyundai Santa Fe Константинова столкнулся с Mazda , за рулем которой сидела 37-летняя женщина. Политик скончался на месте, женщину госпитализировали.