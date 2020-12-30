Умерла участница ДТП с машиной главы ярославской думы

Женщина, которая попала в аварию с участием машины главы Ярославской областной думы Алексея Константинова, умерла в больнице.
Об этом журналистам ТАСС рассказали в центральной районной больнице города Кашина Тверской области.
Да, пострадавшая в ДТП женщина умерла, — сказали там.
Председатель Ярославской областной думы и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Константинов погиб в ДТП 30 декабря.
Политик совершал рабочую поездку в Ростовский район, где встречался с работниками и пациентами центральной районной больницы. После завершения поездки руководитель парламента отпустил служебную машину и сам сел за руль. Он поехал в Тверскую область, где планировал провести новогодние праздники.
Авария произошла на 90 км трассы Сергиев-Посад — Клязин — Рыбинск в Тверской области. Машина политика Hyundai New Santa Fe столкнулась с другим автомобилем Mazda CX-7. В результате Константинов погиб на месте, писал NEWS.ru.