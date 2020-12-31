Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео 

В ночь на 31 декабря на юге Москвы произошла крупная авария. В ДТП на пересечении Орехового бульвара с Каширским шоссе столкнулись четыре машины. В том числе автомобиль скорой помощи. Информации о пострадавших пока не поступало. На месте работают сотрудники дорожно-патрульной службы. Причины произошедшего предстоит выяснить.

Ранее сообщалось о крупном ДТП с участием скорой в Москве. Оно произошло 18 декабря. Та авария произошла в районе дома 65 по улице Нижней Первомайской. Тогда пострадало 3 человека.