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В Ставропольском крае в ДТП погибли четыре человека 

ТАСС 1 час назад
В ДТП в Ставропольском крае погибли четыре человека
Фото: РИА Новости
Четыре человека погибли в Ставропольском крае в ДТП с участием коммунальной техники, сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

"На въезде в село Александровское произошло столкновение легкового автомобиля с дорожно-коммунальной техникой. В результате столкновения четыре человека погибли, личности погибших устанавливаются", — сказал собеседник агентства.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по краю, информация о столкновении легкового автомобиля и трактора на 85-м км автодороги Ставрополь — Минеральные Воды — Александровское поступила в четверг в 13:05 мск. Движение не перекрывалось. На месте работают все оперативные службы.
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ДТП , ИТАР-ТАСС
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