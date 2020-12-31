В ДТП в Ставропольском крае погибли четыре человека

Четыре человека погибли в Ставропольском крае в ДТП с участием коммунальной техники, сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.
"На въезде в село Александровское произошло столкновение легкового автомобиля с дорожно-коммунальной техникой. В результате столкновения четыре человека погибли, личности погибших устанавливаются", — сказал собеседник агентства.
Как сообщается на сайте ГУ МЧС по краю, информация о столкновении легкового автомобиля и трактора на 85-м км автодороги Ставрополь — Минеральные Воды — Александровское поступила в четверг в 13:05 мск. Движение не перекрывалось. На месте работают все оперативные службы.