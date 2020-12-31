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В Сургуте Дед Мороз разбился в ДТП 

РИА Новости 8 часов назад
В Сургуте Дед Мороз разбился в ДТП
Фото: depositphotos.com
Мужчина в костюме Деда Мороза попал в крупное ДТП в Сургуте, сообщил местный телеканал "Сургутинформ ТВ".
Как отмечается, в результате аварии пострадали пять человек, среди них был ребенок, а также двое взрослых, переодетых в Деда Мороза и Снегурочку.
По данным "Югра-ТВ", инцидент произошел из-за того, что водитель "Лады Гранты", предположительно сам Дед Мороз, не уступил дорогу и врезался во встречный "Фольксваген". Все пострадавшие были доставлены в травматологию, в результате ДТП никто не погиб. Некоторые местные телеканалы также передавали, что мужчина находится в реанимации.
Как пишут СМИ, полиция уже выясняет детали случившегося. Официального подтверждения этой информации пока нет.
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