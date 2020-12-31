В Сургуте Дед Мороз разбился в ДТП 

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Мужчина в костюме Деда Мороза попал в крупное ДТП в Сургуте, сообщил местный телеканал "Сургутинформ ТВ".

Как отмечается, в результате аварии пострадали пять человек, среди них был ребенок, а также двое взрослых, переодетых в Деда Мороза и Снегурочку.

По данным "Югра-ТВ", инцидент произошел из-за того, что водитель " Лады Гранты ", предположительно сам Дед Мороз, не уступил дорогу и врезался во встречный " Фольксваген ". Все пострадавшие были доставлены в травматологию, в результате ДТП никто не погиб. Некоторые местные телеканалы также передавали, что мужчина находится в реанимации.

Как пишут СМИ, полиция уже выясняет детали случившегося. Официального подтверждения этой информации пока нет.