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В новогоднюю ночь во Владивостоке сгорела машина 

Deita.ru 1 час назад
Автомобиль сгорел в новогоднюю ночь во Владивостоке
Фото: deita.ru
Как минимум для одного автовладельца из Владивостока минувшая новогодняя ночь стал не столь радостной, какой она должна быть, сообщает ИА DEITA.RU.
По данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, на улице Воропаева сгорела машина. Сигнал поступил на пульт пожарной охраны в 04:35 по местному времени.
Огнеборцы прибыли на место происшествия уже через девять минут. В 04:47 пожар уже был локализован. Полностью удалось его ликвидировать уже в 05:03. Пострадавших нет. Автомобиль восстановлению не подлежит.
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ДТП , РИА "Дейта"
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