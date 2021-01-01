Пять человек пострадали в ДТП в Красноярске 

"По предварительной информации, 42-летний водитель Toyota, двигаясь по улице Северное шоссе по полосе, предназначенной для встречного движения, столкнулся с автомобилем Kia Rio под управлением 33-летнего водителя, не имеющего права управления. В ДТП пострадали оба водителя, три пассажира Kia Rio — ребенок шести лет, женщины 59 и 27 лет", — сказал собеседник агентства.