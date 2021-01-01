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Пять человек пострадали в ДТП в Красноярске 

ТАСС 3 часа назад
Пять человек пострадали в ДТП в Красноярске
Фото: РИА Новости
Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу в Красноярске, пострадали пять человек, в том числе шестилетний ребенок. Все они госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"По предварительной информации, 42-летний водитель Toyota, двигаясь по улице Северное шоссе по полосе, предназначенной для встречного движения, столкнулся с автомобилем Kia Rio под управлением 33-летнего водителя, не имеющего права управления. В ДТП пострадали оба водителя, три пассажира Kia Rio — ребенок шести лет, женщины 59 и 27 лет", — сказал собеседник агентства.

Водитель Toyota был в состоянии алкогольного опьянения.
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ДТП , Kia , Toyota , Kia Rio , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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