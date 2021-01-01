Фельдшер погиб, спасая участника ДТП в Подмосковье

Фельдшер скорой помощи погиб в ДТП, пока спасал пострадавшего в другой аварии.
Трагедия произошла недалеко от деревни Терехунь в Московской области под Серпуховом.
Легковой автомобиль протаранил карету скорой помощи, которая стояла на обочине в месте, где произошло ДТП. В результате погиб фельдшер. Ещё пять человек получили травмы, в том числе сотрудник ГИБДД. Также среди пострадавших оказались работники аварийно-спасательной службы, передаёт Пятый канал.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее пожилой мужчина в Приморье выбил ногой дверь машины скорой помощи, которая везла его домой, выпал из неё и погиб. Об этом журналистам сообщили представители регионального Минздрава. В правоохранительных органах подтвердили данную версию смерти мужчины. Отмечается, что 70-летнего приморца за некоторое время до гибели доставили в больницу с признаками инсульта. Его осмотрели врачи Дальнереченской ЦРБ. Диагноз не подтвердился. Пациент отказался говорить со специалистами. После этого для работы с ним вызвали психиатра. Тот отметил, что у мужчины наблюдаются отклонения, но не острые. Для госпитализации по указанной симптоматике требуется согласие родных пациента. Пожилого приморца после осмотра до дома предложила подвезти бригада скорой помощи, которая ранее доставила его в ЦРБ, писал NEWS.ru.