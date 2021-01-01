Фельдшер погиб, спасая участника ДТП в Подмосковье

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Фельдшер скорой помощи погиб в ДТП, пока спасал пострадавшего в другой аварии.

Трагедия произошла недалеко от деревни Терехунь в Московской области под Серпуховом.

Легковой автомобиль протаранил карету скорой помощи, которая стояла на обочине в месте, где произошло ДТП. В результате погиб фельдшер. Ещё пять человек получили травмы, в том числе сотрудник ГИБДД . Также среди пострадавших оказались работники аварийно-спасательной службы, передаёт Пятый канал.

Обстоятельства происшествия выясняются.