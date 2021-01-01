Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶

Mercedes влетел в Театр имени Вахтангова в Москве в канун Нового года 

Мослента 1 час назад
Водитель Mercedes влетел в Театр имени Вахтангова в Москве за час до Нового года. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.
На распространенном видео заметно, как автомобиль врезается в фасад театра на Старом Арбате, после чего из-под капота начинает идти дым.
По данным ресурса, в это время по улице гуляла толпа прохожих, однако в результате ДТП никто не пострадал. В машине находились четыре человека. Они бросили машину и пешком отправились встречать Новый год.
28 декабря на востоке Москвы сотрудники ДПС устроили погоню за водителем Mercedes, отказавшимся остановиться, и попали на видео. Во время досмотра у пассажира автомобиля был обнаружен пистолет, переделанный самодельным способом из деталей списанного пистолета модели Р-411, а также три патрона калибра 9 миллиметров.
Мослента: последние новости
Московских таксистов призвали не завышать цены в новогодние праздники Московских таксистов призвали не завышать цены в новогодние праздники В нескольких округах Москвы объявлен план «Перехват» для задержания свадебного кортежа В нескольких округах Москвы объявлен план «Перехват» для задержания свадебного кортежа Москвичей предупредили о мошенниках под видом коммунальщиков в праздничные дни Москвичей предупредили о мошенниках под видом коммунальщиков в праздничные дни
ДТП , Видео , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
00:14
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
ДТП
Видео подробностей массового самовозгорания авто
02:41
Видео подробностей массового самовозгорания авто
Автоновости
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
00:49
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
ДТП
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
00:55
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение