Водитель Mercedes влетел в Театр имени Вахтангова в Москве за час до Нового года. Соответствующие кадры опубликовал Telegram -канал LIFE SHOT.

На распространенном видео заметно, как автомобиль врезается в фасад театра на Старом Арбате, после чего из-под капота начинает идти дым.

По данным ресурса, в это время по улице гуляла толпа прохожих, однако в результате ДТП никто не пострадал. В машине находились четыре человека. Они бросили машину и пешком отправились встречать Новый год.