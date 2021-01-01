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Пьяный водитель на Mercedes въехал в театр имени Вахтангова 

Павел Тиунов 53 минуты назад
В Москве в театр имени Вахтангова врезался престижный кроссовер Mercedes, сообщает Life.ru. Из авто вышли четыре человека и покинули место происшествия.
Инцидент произошел 31 декабря около 23.00 по московскому времени. Происшествие попало в объектив камеры уличного наблюдения. В опубликованном ролике видно, как на пешеходную зону перед театром на Арбате, вылетает автомобиль, водитель которого потерял управление. Машина врезается в колонну здания, из-под капота начинает валить дым. Журналисты отмечают, что в ДТП никто не пострадал. Из салона Mercedes вышли четыре человека и скрылись в неизвестном направлении.
Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок в беседе с корреспондентом РЕН ТВ заявил, что кроссовером управлял нетрезвый водитель. По его словам, автомобилист пересек пешеходную зону Арбата и протаранил театр. Здание серьезно не пострадало: немного деформирована декоративная решетка, опоясывающая колонну со светодиодными экранами. Автомобилю в свою очередь необходим серьезный ремонт. Крок добавил, что водителя и пассажиров авто в настоящее время разыскивает полиция.
Ранее, как сообщал «Рамблер», женщина за рулем престижного седана Infiniti попала в смертельное ДТП на востоке Москвы. Трагедия произошла в Старослободском переулке.
Автолюбительница за рулем Infiniti G37 не смогла справиться с управлением своей машины и врезалась в препятствие. Удар оказался настолько сильным, что автоледи от полученных травм скончалась на месте. О погибшей известно, что ей было 36 лет, она нигде официально не работала.
Комментарии 2
ДТП , Кирилл Крок , РЕН ТВ
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