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В ДТП в Ростовской области погибли четыре человека 

ТАСС и ещё 4 32 минуты назад
В ДТП в Ростовской области погибли четыре человека
Фото: РИА Новости
Два автомобиля столкнулись на автодороге Волгоград — Каменск в Ростовской области. В результате ДТП четыре человека погибли, пострадали трое детей, сообщили журналистам в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области.

"Тацинский район, в 04:15 на 249-м км а/д Волгоград — Каменск водитель, мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Н1, по предварительным данным, двигаясь из Волгограда в направлении М-4 "Дон", допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении Renault Premium. В результате ДТП в автомобиле Hyundai погибли четыре человека: двое мужчин — водитель 1983 года рождения и пассажир 1979 года рождения, женщина 1986 года рождения и еще одна женщина, личность устанавливается", — говорится в сообщении.

Также в автомобиле находились трое детей: мальчик 2011 года рождения, две девочки — 2012 и 2009 года рождения, они доставлены в ЦРБ Тацинского района.
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ДТП , Hyundai , Renault , ГИБДД
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