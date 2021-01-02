В ДТП в Ростовской области погибли четыре человека 

"Тацинский район, в 04:15 на 249-м км а/д Волгоград — Каменск водитель, мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Н1, по предварительным данным, двигаясь из Волгограда в направлении М-4 "Дон", допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении Renault Premium. В результате ДТП в автомобиле Hyundai погибли четыре человека: двое мужчин — водитель 1983 года рождения и пассажир 1979 года рождения, женщина 1986 года рождения и еще одна женщина, личность устанавливается", — говорится в сообщении.