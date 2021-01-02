Три человека погибли в ДТП с фурой в Подмосковье 

Фура столкнулась с легковым автомобилем на автодороге на территории подмосковных Луховиц, в результате ДТП погибли три человека, в том числе семилетняя девочка. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МВД по Московской области.
"Накануне в 21:05 на 151-м километре автодороги "Урал" на территории Луховиц произошло ДТП с участием двух транспортных средств — фуры Volvo и легкового автомобиля Ford. В результате ДТП погибли три человека, среди них несовершеннолетняя девочка 2013 года", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, по данным главка, в ДТП также пострадал еще четырехлетний ребенок, он доставлен больницу.