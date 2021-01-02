Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶

Три человека погибли в ДТП с фурой в Подмосковье 

ТАСС и ещё 4 4 часа назад
Три человека погибли в ДТП с фурой в Подмосковье
Фото: РИА Новости
Фура столкнулась с легковым автомобилем на автодороге на территории подмосковных Луховиц, в результате ДТП погибли три человека, в том числе семилетняя девочка. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МВД по Московской области.

"Накануне в 21:05 на 151-м километре автодороги "Урал" на территории Луховиц произошло ДТП с участием двух транспортных средств — фуры Volvo и легкового автомобиля Ford. В результате ДТП погибли три человека, среди них несовершеннолетняя девочка 2013 года", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по данным главка, в ДТП также пострадал еще четырехлетний ребенок, он доставлен больницу.
Видео дня. Зеленые островки безопасности мешают проезду машин
ТАСС: последние новости
Шесть человек пострадали и один погиб в ДТП в Бурятии Шесть человек пострадали и один погиб в ДТП в Бурятии В ДТП в Ростовской области погибли четыре человека В ДТП в Ростовской области погибли четыре человека Пять человек пострадали при столкновении легкового автомобиля и автобуса под Волгоградом Пять человек пострадали при столкновении легкового автомобиля и автобуса под Волгоградом
ДТП , Volvo , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
00:14
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
ДТП
Видео подробностей массового самовозгорания авто
02:41
Видео подробностей массового самовозгорания авто
Автоновости
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
00:49
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
ДТП
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
00:55
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение