Три человека погибли в ДТП с фурой в Подмосковье 

"Накануне в 21:05 на 151-м километре автодороги "Урал" на территории Луховиц произошло ДТП с участием двух транспортных средств — фуры Volvo и легкового автомобиля Ford. В результате ДТП погибли три человека, среди них несовершеннолетняя девочка 2013 года", — сказал собеседник агентства.