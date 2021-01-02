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Автобус с пассажирами перевернулся под Иваново 

ТК «Звезда» и ещё 2 3 часа назад
Автобус с пассажирами перевернулся под Иваново
Фото: 37.mchs.gov.ru
В Ивановской области в районе населенного пункта Деревеньки перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщили в региональном МЧС РФ.

«В 17.10 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ивановской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по адресу: Ивановская область, Родниковский район, н.п. Деревеньки», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, после чего автобус завалился на бок. В результате ДТП погибла женщина, четыре пассажира госпитализированы, передает РИА Новости. Для ликвидации последствий ДТП на место происшествия выехали 28 человек и 10 единиц техники.
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ДТП , МЧС , РИА Новости
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