Девушка оставила авто на мойке, а сама отправилась встречать с мужем Новый год. Было понятно, что через 5 минут она не вернется, и один из мойщиков решил прокатиться на элитном автомобиле по ночной столице. Его затея закончилась аварией.

Сам угонщик не пострадал, и даже позвонил хозяйке «Мерседеса» с печальными известиями.

Позднее же, когда стало понятно, какую сумму ему предстоит выплачивать владелице машины, ушел в отказ и начал все отрицать.

Как ранее писал «Рамблер», в США переодетые в Санта-Клауса и эльфа полицейские выслеживали магазинных воров, когда случайно стали свидетелями попытки угона автомобиля с парковки, сообщает CNN.