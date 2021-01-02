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Въехавший в театр Вахтангова автомобиль угнали у жены хоккеиста 

Ирина Лебедева 3 часа назад
Появились подробности аварии у театра Вахтангова. Как оказалось, «Мерседес», врезавшийся в стену театра Вахтангова в новогоднюю ночь, угнали у Елены Паршиной, супруги хоккеиста Дениса Паршина. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
Девушка оставила авто на мойке, а сама отправилась встречать с мужем Новый год. Было понятно, что через 5 минут она не вернется, и один из мойщиков решил прокатиться на элитном автомобиле по ночной столице. Его затея закончилась аварией.
Сам угонщик не пострадал, и даже позвонил хозяйке «Мерседеса» с печальными известиями.
Пьяный водитель на Mercedes въехал в театр имени Вахтангова
Позднее же, когда стало понятно, какую сумму ему предстоит выплачивать владелице машины, ушел в отказ и начал все отрицать.
Как ранее писал «Рамблер», в США переодетые в Санта-Клауса и эльфа полицейские выслеживали магазинных воров, когда случайно стали свидетелями попытки угона автомобиля с парковки, сообщает CNN.
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ДТП , Mercedes-Benz , Денис Паршин , Елена Паршина , CNN
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