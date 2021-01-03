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Восемь человек погибли в результате ДТП в Туве 

Москва24 и ещё 7 2 часа назад
В ДТП в Туве погибли восемь человек
Фото: depositphotos.com
Авария с участием двух легковых машин произошла в Туве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства рассказал, что авария произошла на 953-м километре федеральной автодороги Р-257. По предварительным данным, в результате ДТП погибли восемь человек, еще трое пострадали.
В настоящий момент специалисты выясняют обстоятельства аварии. В экстренных службах сообщили, что авария могла произойти по вине одного из водителей, который выехал на встречную полосу движения.
Накануне пассажирский автобус ПАЗ попал в аварию в Родниковском районе Ивановской области. В результате ДТП погиб один человек — пожилая женщина. Еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести.
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