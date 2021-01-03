Стали известны подробности угона автомобиля Mercedes GLE 450, который врезался в здание театра имени Вахтангова в новогоднюю ночь.

Дениса Паршина Владелица автомобиля — жена хоккеиста рижского «Динамо» Елена — привезла его на мойку 31 декабря в 17.30 и попросила позвонить ей, когда машину можно будет забирать. Машину у Елены Паршиной принял работник автомойки по имени Павел. Сейчас он — главный подозреваемый по делу об угоне и ДТП на Арбате.

Как сообщает телеграм-канал Life Shot, угонщик выехал с парковки автомойки около 22.00 и полтора часа катался по Москве, прежде чем влетел в здание театра имени Вахтангова. Расстояние между мойкой и театром составляет 13 км.

Как сообщал «Рамблер», в момент ДТП подозреваемый находился в компании двух девушек. К счастью, ни угонщик, ни его пассажиры, ни случайные прохожие не пострадали. 1 января подозреваемый признался в угоне, однако, узнав сумму ущерба, стал отрицать свою причастность к аварии.