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Угнавший Mercedes у Паршиной катался по Москве перед ДТП 

Вероника Полынина 3 часа назад
Стали известны подробности угона автомобиля Mercedes GLE 450, который врезался в здание театра имени Вахтангова в новогоднюю ночь.
Владелица автомобиля — жена хоккеиста рижского «Динамо» Дениса Паршина Елена — привезла его на мойку 31 декабря в 17.30 и попросила позвонить ей, когда машину можно будет забирать. Машину у Елены Паршиной принял работник автомойки по имени Павел. Сейчас он — главный подозреваемый по делу об угоне и ДТП на Арбате.
Как сообщает телеграм-канал Life Shot, угонщик выехал с парковки автомойки около 22.00 и полтора часа катался по Москве, прежде чем влетел в здание театра имени Вахтангова. Расстояние между мойкой и театром составляет 13 км.
Как сообщал «Рамблер», в момент ДТП подозреваемый находился в компании двух девушек. К счастью, ни угонщик, ни его пассажиры, ни случайные прохожие не пострадали. 1 января подозреваемый признался в угоне, однако, узнав сумму ущерба, стал отрицать свою причастность к аварии.
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ДТП , Видео , Денис Паршин , Елена Паршина , Динамо Рига
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