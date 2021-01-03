Пострадавший в ДТП в Туве находится в тяжелом состоянии

Один из трех пострадавших в ДТП в Туве, где погибли восемь человек, находится в крайне тяжелом состоянии, состояние еще двух госпитализированных — тяжелое, сообщили РИА Новости в минздраве республики.

Ранее в МВД Тувы сообщили, что ДТП произошло вечером 3 января на 953-м километре автодороги Р-257 "Енисей". В результате лобового столкновения двух легковушек погибли восемь человек.

По данным главы республики, среди погибших и пострадавших детей нет. Он поручил взять на контроль ситуацию в семьях погибших, если там есть дети и пожилые люди. С его слов, по предварительным данным, водитель одной из машин не справился с управлением.