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Один из пострадавших в ДТП в Туве находится в крайне тяжелом состоянии 

РИА Новости 1 час назад
Пострадавший в ДТП в Туве находится в тяжелом состоянии
Фото: ГУ МЧС России по Республике Тыва
Один из трех пострадавших в ДТП в Туве, где погибли восемь человек, находится в крайне тяжелом состоянии, состояние еще двух госпитализированных — тяжелое, сообщили РИА Новости в минздраве республики.
Ранее в МВД Тувы сообщили, что ДТП произошло вечером 3 января на 953-м километре автодороги Р-257 "Енисей". В результате лобового столкновения двух легковушек погибли восемь человек.
По данным главы республики, среди погибших и пострадавших детей нет. Он поручил взять на контроль ситуацию в семьях погибших, если там есть дети и пожилые люди. С его слов, по предварительным данным, водитель одной из машин не справился с управлением.

"Все трое пострадавших госпитализированы в районную больницу. Один в крайне тяжелом состоянии, двое в тяжелом. В больницу вылетел борт санавиации из Кызыла, после осмотра врачи примут решение о дальнейшем лечении пострадавших, а также будут ли их перевозить в республиканскую больницу", — сказала собеседница агентства.

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Комментарии 1
ДТП , Минздрав РФ , МВД , РИА Новости
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