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На внешней стороне МКАД затруднено движение из-за ДТП 

Москва24 и ещё 2 34 минуты назад
На внешней стороне МКАД затруднено движение из-за ДТП
Фото: ТАСС
На внешней стороне 53 километра МКАД в районе Сколковского шоссе затруднено движение из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.

"На месте ДТП работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

Специалисты пояснили, что движение затруднено на 2,3 километрах. Ранее авария с участием двух легковых машин произошла в Туве. В экстренных службах сообщили, что авария могла произойти по вине одного из водителей, который выехал на встречную полосу движения.
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