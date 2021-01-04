Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой

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Машина ДПС на Урале закрыла автобус с детьми от вылетевшего на встречку авто 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Полицейские, сопровождавшие на патрульной машине автобус с детской спортивной командой, предотвратили столкновение с легковым автомобилем в Челябинской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Автобус с детьми ехал по дороге между Миассом и Златоустом, когда со встречной полосы выскочила легковушка. Сопровождавшая спортсменов машина ДПС успела обогнать автобус и приняла на себя основной удар, сообщает телеканал «360».

«На встречную полосу выехал водитель легкового автомобиля. Чтобы спасти детей, подставился полицейский автомобиль», — рассказал источник Ura.ru.

После столкновения с машиной правоохранителей легковушка врезалась в автобус, но лишь немного повредила бампер транспортного средства. На кадрах с места аварии видно, что легковой автомобиль влетел в машину ДПС лоб в лоб. Оба транспортных средства сильно пострадали.
Автобус с детьми попал в ДТП под Челябинском
В результате ДТП погиб один человек — пассажир выскочившего на встречную полосу легкового автомобиля, еще трое пострадали. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что за рулем Kia Ceed находился юноша 2000 года рождения. По данным Life, в момент аварии с ним в авто находились отец и мать. Отец в результате ДТП погиб, мать сейчас в больнице. Сам водитель госпитализирован с двумя переломами.
Водитель машины ДПС, спасший школьников от столкновения, также находится в больнице. У 33-летнего инспектора перелом руки.
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ДТП , Видео , Kia , ГИБДД , МВД , РИА Ura.ru
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