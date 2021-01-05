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В Санкт-Петербурге карета с лошадьми протаранила легковушку 

Мир24 2 часа назад
В Санкт-Петербурге карета с лошадьми протаранила легковушку
Фото: МТРК «Мир» / Мария Чегляева МИР 24
У Троицкого собора в Санкт-Петербурге произошла необычная авария. Карета, запряженная лошадьми, въехала в легковой автомобиль. Об этом пишут «Невские новости».
ДТП случилось в тот момент, когда водитель серебристой Kia остановился на светофоре. Наездник пытался обогнать авто, но лошади врезались в легковушку.
В результате аварии никто не пострадал: ни люди, ни животные. Серьезные повреждения получила только карета: у нее отвалились передние колеса, а кабина накренилась в сторону.
Установлено, что каретой управлял 43-летний гражданин Финляндии.
Недавно в Москве BMW столкнулась с русской печью. Реквизит был ненадолго оставлен сотрудниками Большого Московского цирка — его перегоняли от одного входа к другому.
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ДТП , BMW , Kia
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