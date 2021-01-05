В Санкт-Петербурге карета с лошадьми протаранила легковушку 

У Троицкого собора в Санкт-Петербурге произошла необычная авария. Карета, запряженная лошадьми, въехала в легковой автомобиль. Об этом пишут «Невские новости».

ДТП случилось в тот момент, когда водитель серебристой Kia остановился на светофоре. Наездник пытался обогнать авто, но лошади врезались в легковушку.

В результате аварии никто не пострадал: ни люди, ни животные. Серьезные повреждения получила только карета: у нее отвалились передние колеса, а кабина накренилась в сторону.

Установлено, что каретой управлял 43-летний гражданин Финляндии.