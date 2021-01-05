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В Москве автомобиль врезался в препятствие на МКАД и опрокинулся 

News.ru 59 минут назад
В Москве автомобиль врезался в препятствие на МКАД и опрокинулся
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Столичный департамент транспорта предупреждает о дорожном заторе почти на 2 километра на МКАД, где легковой автомобиль врезался в препятствие, а затем опрокинулся.

На внешней стороне МКАД, в районе пересечения с Боровским шоссе, автомобиль совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием. Движение затруднено на 1,9 километра, — говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Причина происшествия неизвестна, в аварии пострадали люди. На месте ДТП работают экстренные службы.
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ДТП , МВД
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