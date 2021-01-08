Автомобиль Минздрава попал в смертельное ДТП на Сахалине 

Автомобиль Минздрава Сахалинской области столкнулся с грузовиком на 5 километре трассы Южно-Сахалинск — Оха между селами Новоалександровск и Березняки.
В ГИБДД отметили, что водитель УАЗ, двигаясь по трассе в южном направлении, не учел дорожные условия.
«Водитель допустил занос автомобиля, после чего, произошло столкновение со встречным автомобилем"МАN". В результате ДТП, водитель и пассажир автомобиля УАЗ скончались на месте происшествия», — передает РИА Новости сообщение ведомства.
В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка.