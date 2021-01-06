Автомобиль сбил пешехода на Ленинградском шоссе в Москве 

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Машина наехала на пешехода, перебегавшего дорогу, на Ленинградском шоссе в столице, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На Ленинградском шоссе в районе дома 13 автомобиль наехал на пешехода, который перебегал дорогу. ДТП произошло в крайнем левом ряду в направлении центра», — говорится в сообщении.

Движение на дороге в сторону Подмосковья затруднено на 1,5 километра, в центр — на 0,5 километра.