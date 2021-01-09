Легковушка сбила пешеходов на юго-востоке Москвы

Водитель легкового автомобиля сбил троих пешеходов, выходивших из трамвая на Красноказарменной улице в Москве, один из них погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Около полуночи на Красноказарменной улице, дом 14 водитель автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на трех человек, выходивших из трамвая на остановке. В результате ДТП один человек от полученных травм скончался. По предварительным данным, еще два человека получили ранения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшим оказывается медицинская помощь, на месте происшествия работают экстренные службы города, выясняются обстоятельства аварии.