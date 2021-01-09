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В ДТП под Брянском пострадали шесть граждан Белоруссии 

ТК «Звезда» и ещё 5 11 часов назад
В ДТП под Брянском пострадали шесть граждан Белоруссии
Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
В аварии с участием микроавтобуса в Брянской области пострадало — по предварительным данным — шесть граждан Белоруссии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного УМВД.

«По предварительным данным, шесть человек пострадали в результате опрокидывания в кювет микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter» — говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль ехал со стороны Белоруссии по трассе «Брянск — Новозыбков». ДТП произошло на 43-м километре автодороги. О причинах попадания машины в кювет не сообщается.
Ранее стало известно о дорожно-транспортном происшествии в Башкирии, в котором погибли двое детей, еще трое получили травмы и госпитализированы. Столкнулись две легковые иномарки местных жителей.
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ДТП , Mercedes-Benz Sprinter , Mercedes-Benz
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