В ДТП под Брянском пострадали шесть граждан Белоруссии 

В аварии с участием микроавтобуса в Брянской области пострадало — по предварительным данным — шесть граждан Белоруссии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного УМВД.

«По предварительным данным, шесть человек пострадали в результате опрокидывания в кювет микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter» — говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль ехал со стороны Белоруссии по трассе «Брянск — Новозыбков». ДТП произошло на 43-м километре автодороги. О причинах попадания машины в кювет не сообщается.