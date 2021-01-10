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В Башкирии столкнулись два автобуса 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
В Башкирии столкнулись два автобуса c пассажирами
Фото: РИА Новости
В Башкирии в столкновении двух автобусов погибли женщина и шестилетний ребенок, сообщили РИА Новости в региональном ГИБДД.
Еще 11 человек обратились за медицинской помощью.
По данным ведомства, авария произошла около 14:00 по местному времени (12:00 мск) на 36-м километре автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит. Столкнулись два автобуса Ford Transit, один из которых направлялся из села Большеустикинское в сторону Уфы, другой — по тому же маршруту в обратном направлении.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, подробности произошедшего уточняются.
На сайте "МВД Медиа" сообщается, что полиция проводит проверку.

"В Башкирии полиция проводит проверку по факту аварии, в результате которой погибли два человека", — говорится в сообщении.

Сегодня в Башкирии идет обильный снег, на дорогах гололедица, снежные накаты и плохая видимость.
Следователи дадут правовую оценку тому, как перевозились пассажиры в двух автобусах, столкнувшихся в Башкирии, в результате чего погибли женщина и ребенок, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Евгений Каневский.
На место происшествия выехали следователи для установления обстоятельств столкновения.
"Следствием будет дана правовая оценка действиям перевозчиков в части качества оказываемых услуг по перевозке пассажиров", — говорится в сообщении.
Следственные органы и прокуратура Башкирии организовали проверку по факту аварии с двумя автобусами, где погибли два человека и 11 пострадали.
"Прокуратура организовала проверку по факту ДТП. Для координации действий правоохранительных органов на место аварии выехал заместитель прокурора Салаватского района", — сообщает башкирская прокуратура.
Отмечается, что в ходе проверки планируется дать оценку действиям организации перевозчика на предмет надлежащего оказания услуг населению, компании, обслуживающей дорожную сеть, а также соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности.
ГУ МЧС по Башкирии сообщает, что в момент аварии в автобусах находились по 18 человек. Пассажиры, которые не пострадали, уехали с места аварии на попутном транспорте. В больницу села Малояз, куда увезли всех пострадавших, направлены психологи.
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Комментарии 4
ДТП , Ford Transit , Евгений Каневский , Генпрокуратура РФ , МЧС , СКР , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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