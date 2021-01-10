В Башкирии столкнулись два автобуса c пассажирами

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В Башкирии в столкновении двух автобусов погибли женщина и шестилетний ребенок, сообщили РИА Новости в региональном ГИБДД

Еще 11 человек обратились за медицинской помощью.

По данным ведомства, авария произошла около 14:00 по местному времени (12:00 мск) на 36-м километре автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит. Столкнулись два автобуса Ford Transit, один из которых направлялся из села Большеустикинское в сторону Уфы , другой — по тому же маршруту в обратном направлении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, подробности произошедшего уточняются.

На сайте "МВД Медиа" сообщается, что полиция проводит проверку.

"В Башкирии полиция проводит проверку по факту аварии, в результате которой погибли два человека", — говорится в сообщении.

Сегодня в Башкирии идет обильный снег, на дорогах гололедица, снежные накаты и плохая видимость.

Следователи дадут правовую оценку тому, как перевозились пассажиры в двух автобусах, столкнувшихся в Башкирии, в результате чего погибли женщина и ребенок, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Евгений Каневский

На место происшествия выехали следователи для установления обстоятельств столкновения.

"Следствием будет дана правовая оценка действиям перевозчиков в части качества оказываемых услуг по перевозке пассажиров", — говорится в сообщении.

Следственные органы и прокуратура Башкирии организовали проверку по факту аварии с двумя автобусами, где погибли два человека и 11 пострадали.

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП. Для координации действий правоохранительных органов на место аварии выехал заместитель прокурора Салаватского района", — сообщает башкирская прокуратура.

Отмечается, что в ходе проверки планируется дать оценку действиям организации перевозчика на предмет надлежащего оказания услуг населению, компании, обслуживающей дорожную сеть, а также соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности.