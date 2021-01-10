Подростки устроили ДТП и избили водителя-инвалида в Сочи

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Группа подростков на автомобиле ВАЗ-2107 6 января устроила ДТП на трассе Хоста — Кудепста в Краснодарском крае. Отечественная легковушка врезалась в « Лексус ».

По данным РЕН ТВ, после столкновения из салона « Лады » выскочили двое пассажиров-подростков и стали избивать водителя иномарки на глазах у его жены и ребенка. Мужчина, являясь инвалидом первой группы, не смог оказать сопротивления несовершеннолетним. Он рассказал полиции, что ему наносили удар за ударом, нецензурно оскорбляли и угрожали его родственникам. В ситуацию вмешались очевидцы, они остановили избиение.

У пострадавшего водителя диагностировали сотрясение мозга, перелом носа и ребер. По имеющейся информации, состояние здоровья мужчины ухудшилось, существует угроза жизни в связи с имеющейся неоперабельной опухолью мозга.