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Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии 

Вадим Дроздов 4 часа назад
10 января на автодороге Кропачево-Месягутово около села Малояз в Салаватском районе в Башкирии произошло смертельное ДТП с участием двух пассажирских автобусов Ford Transit. В аварии погибли 13-летняя девочка и 6-летний мальчик, еще 11 человек доставлены в местную больницу с ранениями различной степени тяжести.
"В ходе проверки планируется дать оценку действиям организации— перевозчика на предмет надлежащего оказания услуг населению, компании, обслуживающей дорожную сеть, а также соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности. Устанавливаются обстоятельства ДТП, а также все причины и условия, способствующие произошедшему, следствием будет дана правовая оценка действиям перевозчиков в части качества оказываемых услуг", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Башкирия.
ДТП , Видео , Ford Transit
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