Ещё
Далее:
Читайте также:
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр"
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр" «Вдова» в Okko ⟶

Москвич с отверткой угнал авто у пенсионера и врезался в «Порше» 

Артём Кульша 1 час назад
Москвич с отверткой угнал авто у пенсионера и врезался в «Порше»
Фото: ТАСС
Житель Москвы напал на мужчину с отверткой, угнал у него автомобиль, через пять минут совершил ДТП и был задержан. Об этом сообщает агентство «Москва».
В пресс-службе управления внутренних дел по городу рассказали, что, согласно заявлению потерпевшего, вчера вечером на автостоянке у магазина на Ленинградском шоссе, 25, неизвестный мужчина ударил его по руке отверткой, сел в его «Сузуки SX4» и скрылся.
Пять минут спустя подозреваемый не справился с управлением и на встречной полосе дорожного движения на Петровско-Разумовской аллее столкнулся с «Порше Кайен». После этого сотрудники полиции задержали его. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» (наказывается вплоть до лишения свободы на 15 лет).
Потерпевший обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него колото-резанную рану левой кисти, оказали ему помощь и отпустили. По данным РЕН ТВ, подозреваемому 23 года, потерпевшему — 70.
15 декабря, как сообщал «Рамблер», 64-летняя режиссер Галина Евтушенко обратилась в полицию Москвы с заявлением об ограблении. Она рассказала, что вышла из дома на улицу выбросить мусор, достала смартфон, чтобы включить фонарик, а один из группы мужчин, которая находилась у мусорных баков, выхватил телефон из ее рук и скрылся. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой».
Видео дня. Мешающие проезду пожарных шлагбаумы снесут
Комментарии
ДТП , Suzuki , Porsche , Галина Евтушенко
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
00:51
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
ДТП
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
00:14
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
ДТП
Видео подробностей массового самовозгорания авто
02:41
Видео подробностей массового самовозгорания авто
Автоновости
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
00:22
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
ДТП
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
00:49
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
ДТП
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
00:55
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение