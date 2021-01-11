Москвич с отверткой угнал авто у пенсионера и врезался в «Порше» 

Житель Москвы напал на мужчину с отверткой, угнал у него автомобиль, через пять минут совершил ДТП и был задержан. Об этом сообщает агентство «Москва».

В пресс-службе управления внутренних дел по городу рассказали, что, согласно заявлению потерпевшего, вчера вечером на автостоянке у магазина на Ленинградском шоссе, 25, неизвестный мужчина ударил его по руке отверткой, сел в его « Сузуки SX4» и скрылся.

Пять минут спустя подозреваемый не справился с управлением и на встречной полосе дорожного движения на Петровско-Разумовской аллее столкнулся с « Порше Кайен». После этого сотрудники полиции задержали его. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» (наказывается вплоть до лишения свободы на 15 лет).

Потерпевший обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него колото-резанную рану левой кисти, оказали ему помощь и отпустили. По данным РЕН ТВ, подозреваемому 23 года, потерпевшему — 70.