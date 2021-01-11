Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko Смотреть онлайн ⟶

Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице
Фото: РИА Новости
Один из двух мальчиков, сбитых на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде, скончался в больнице спустя месяц и 10 дней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным регионального управления ГИБДД, 30 ноября 2020 года около 17.50 на Московском шоссе водитель Subaru совершил наезд на двух мальчиков 9 и 10 лет, переходящих дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Дети были госпитализированы. По словам министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, мальчики были доставлены в реанимацию детской областной больницы в тяжелом состоянии.
В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

"Ребенок погиб. Умер 9 января. Дело будет переквалифицировано", — рассказал собеседник агентства.

Видео дня. Мешающие проезду пожарных шлагбаумы снесут
Последние новости
Врач назвала опасные для здоровья утренние привычки Врач назвала опасные для здоровья утренние привычки Эксперт рассказал, почему на улице раздают бесплатные сим-карты Эксперт рассказал, почему на улице раздают бесплатные сим-карты Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа
Комментарии
ДТП , Subaru , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
00:51
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
ДТП
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
00:14
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
ДТП
Видео подробностей массового самовозгорания авто
02:41
Видео подробностей массового самовозгорания авто
Автоновости
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
00:22
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
ДТП
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
00:49
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
ДТП
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
00:55
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение