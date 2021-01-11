Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице 

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Один из двух мальчиков, сбитых на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде , скончался в больнице спустя месяц и 10 дней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах

По данным регионального управления ГИБДД, 30 ноября 2020 года около 17.50 на Московском шоссе водитель Subaru совершил наезд на двух мальчиков 9 и 10 лет, переходящих дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Дети были госпитализированы. По словам министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, мальчики были доставлены в реанимацию детской областной больницы в тяжелом состоянии.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).