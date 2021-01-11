Блогер Литвин устроил ДТП в Москве ради просмотров

В Интернете появился неоднозначный видеопранк популярного российского блогера Михаила Литвина, который ради так называемого «хайпа» устроил серьезное дорожно-транспортное происшествие в Москве.

Пранкер вызвал такси через мобильное приложение. Он вынудил водителя остановиться в неположенном месте и выйти из салона. Блогер пообещал таксисту 5 тысяч рублей за интервью. После недолгих препирательств мужчина выполнил просьбу клиента. Пока сотрудник такси давал интервью сообщник пранкера, находившийся за рулем ГАЗели, специально протаранил иномарку.

«Что ты сделал, видишь?», — сказал водитель и направился к своему сильно поврежденному автомобилю.

Таксист хотел вызвать на место дорожных инспекторов, однако, поиграв на эмоциях, блогеры подарили раздосадованному мужчине новый автомобиль, оставив ему при этом его разбитый. Жертва пранка уверяет, что его машина, которая была повреждена в ходе этого розыгрыша, 2020 года производства. Ее стоимость якобы составляет 1 млн рублей. В то же время подаренный ему автомобиль стоит около 800 тыс. рублей.

Отметим, что многих интернет-пользователей не впечатлила «щедрость» Литвина и его помощников. Они отмечают, что подаренная иномарка не первой свежести, а мужчина, который зарабатывает на жизнь, работая в такси, на некоторое время остался без работы. Неизвестно, сколько денег придется отдать за ремонт разбитого почти нового авто. Также пользователи Сети отмечают, что подобного рода пранк с ДТП, который был устроен на проезжей части, довольно опасен для окружающих. Кроме того, таксист пережил серьезный стресс, что тоже могло отразиться на его здоровье. К тому же, ему, скорее всего, придется заплатить штраф за то, что он остановил автомобиль в неположенном месте и залепил регистрационные номера снегом.