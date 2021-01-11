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В Подмосковье произошло крупное ДТП с участием военных автобусов 

RT на русском 2 часа назад
На трассе в Подмосковье произошло крупное ДТП с участием военных автобусов.

«В Красногорске на федеральной трассе М-9 «Балтия» на повороте на деревню Глухово столкнулись четыре военных автобуса и грузовик», — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По предварительным данным, пострадали восемь человек. Обстоятельства ДТП выясняются.
Очевидец рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», что «где-то 4-5 автобусов с курсантами ехало». По его словам, с ними столкнулся самосвал.
Он добавил, что из-за ДТП образовалась огромная пробка. На месте работают экстренные службы: скорая, МЧС.
RT на русском: последние новости
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ДТП , Видео , МЧС , РИА Новости , Радиостанция "Говорит Москва"
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