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На трассе в Подмосковье произошло крупное ДТП с участием военных автобусов.

«В Красногорске на федеральной трассе М-9 «Балтия» на повороте на деревню Глухово столкнулись четыре военных автобуса и грузовик», — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По предварительным данным, пострадали восемь человек. Обстоятельства ДТП выясняются.

Очевидец рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» , что «где-то 4-5 автобусов с курсантами ехало». По его словам, с ними столкнулся самосвал.