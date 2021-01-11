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Самосвал въехал в колонну военных автобусов в Подмосковье 

Вероника Полынина 2 часа назад
На федеральной трассе М-9 «Балтия» (Новорижское шоссе) в районе Красногорска самосвал врезался в колонну из четырех военных автобусов. Погибли четыре человека, сообщает РИА «Новости».
ДТП произошло на 27-м километре трассы на повороте в деревню Глухово. Пострадали не менее шести человек.
По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением — он не успел затормозить перед военной колонной.
Первые минуты трагедии с колонной военных на Новой Риге попали на видео
В автобусах находились военнослужащие учебного центра ФКУ «Войсковая часть 83466», который занимается подготовкой водителей для Минобороны. По данным телеграм-канала Mash, они возвращались в Москву с учений по вождению на полигоне.
ДТП , Видео , Министерство обороны , РИА Новости
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