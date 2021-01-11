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На федеральной трассе М-9 «Балтия» (Новорижское шоссе) в районе Красногорска самосвал врезался в колонну из четырех военных автобусов. Погибли четыре человека, сообщает РИА «Новости».

ДТП произошло на 27-м километре трассы на повороте в деревню Глухово. Пострадали не менее шести человек.

По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением — он не успел затормозить перед военной колонной.