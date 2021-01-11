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Блогер разбил чужой автомобиль ради хайпа 

Вероника Полынина 5 часов назад
Видеоблогер Михаил Литвин разбил чужой автомобиль ради хайпа.
Блогер решил разыграть таксиста. Он вызвал машину и попросил водителя выйти из нее и дать небольшое интервью о жизни московских таксистов. Пока мужчина разговаривал с блогером, в багажник оставленного на обочине автомобиля Kio Ria влетела ГАЗель и полностью смяла всю заднюю часть машины.
Через некоторое время блогер признался, что это был розыгрыш, и подарил лишившемуся машины таксисту другой автомобиль. Битая машина также осталась в распоряжении водителя.
Подписчики Литвина неоднозначно восприняли видеопранк. Многие обратили внимание, что такист был прав, указав блогеру, что разбитая машина была новой, а подаренная — старая и стоит дешевле.
В комментариях также отметили, что устроенное посреди улицы ДТП представляет опасность для окружающих.
Кроме того, водитель пережил стресс, который мог негативно сказаться на его здоровье. К тому же, за остановку в неположенном месте таксисту скорее всего придется заплатить штраф.
Ранее «Рамблер» писал, что доставщики еды попросили заблокировать в сервисах популярную блогершу Инстасамку, которая плеснула в лицо курьеру содержимым пепельницы.
Комментарии 10
ДТП , Видео
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