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ДТП с военными: водитель самосвала «устраивал бунты» на работе 

Вероника Полынина 1 час назад
Водителя грузовика Ивана Гаврикова, устроившего ДТП с четырьмя погибшими на Новорижском шоссе, в декабре уволили с работы из-за проблем с дисциплиной. Об этом рассказал бывший начальник Гаврикова, генеральный директор строительной компании «Квант» Артур Закиров, передает «Газета.ру».
По словам Закирова, Гавриков «устраивал бунты», не выходил на работу.
При этом экс-начальник признал Гаврикова хорошим водителем — он работал исправно и «претензий по машине не было». По словам Закирова, «странно, что он попал в такое ДТП».
ДТП с военными: водитель самосвала объяснил причину трагедии
Как сообщал «Рамблер», ДТП произошло в понедельник днем на 27-м километре федеральной трассы М-9 «Балтия» (Новорижское шоссе). Водитель грузовика врезался в стоявшую на обочине колонну из четырех военных автобусах. В результате столкновения погибли четыре человека, еще 40 оказались в больнице. Водителю самосвала была оказана медицинская помощь, после чего его задержала полиция.
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ДТП , Видео , Газета.Ru
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