Водителя грузовика Ивана Гаврикова, устроившего ДТП с четырьмя погибшими на Новорижском шоссе, в декабре уволили с работы из-за проблем с дисциплиной. Об этом рассказал бывший начальник Гаврикова, генеральный директор строительной компании «Квант» Артур Закиров, передает «Газета.ру».

По словам Закирова, Гавриков «устраивал бунты», не выходил на работу.

При этом экс-начальник признал Гаврикова хорошим водителем — он работал исправно и «претензий по машине не было». По словам Закирова, «странно, что он попал в такое ДТП».

Как сообщал «Рамблер», ДТП произошло в понедельник днем на 27-м километре федеральной трассы М-9 «Балтия» (Новорижское шоссе). Водитель грузовика врезался в стоявшую на обочине колонну из четырех военных автобусах. В результате столкновения погибли четыре человека, еще 40 оказались в больнице. Водителю самосвала была оказана медицинская помощь, после чего его задержала полиция.