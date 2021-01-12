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Россиянам назвали случаи, когда можно уехать с места ДТП 

Павел Тиунов 3 часа назад
ГИБДД назвала случаи, когда можно уехать с места ДТП
Фото: ТАСС
Инспекторы ГИБДД назвали случаи, когда автолюбитель имеет право покинуть место ДТП без правовых последствий. Речь идет о ситуациях, когда водители могут оформить аварию самостоятельно, когда дело касается жизни и здоровья человека, а также когда есть необходимость предотвратить транспортный коллапс, сообщает ТАСС.
Оформить предварительный пакет документов о ДТП без помощи автоинспекторов автолюбители могут только в том случае, если в аварии нет пострадавших людей и у водителей нет разногласий в определении виновного.
При этом участники ДТП могут составить схему самостоятельно, подписать и отвезти её на ближайший пост ДПС или оформить аварию по европротоколу (если у обоих участников есть действующие полисы ОСАГО). В обоих случаях после совершения необходимых процедур можно уехать с места ДТП.
Если при столкновении пострадали люди и необходима срочная медицинская помощь, то водителям разрешается покинуть место ДТП, чтобы отвезти пострадавших в больницу. Однако перед этим участники ДТП должны зафиксировать положение машин, следы и предметы сразу после аварии. Из больницы автолюбители должны в обязательном порядке вернуться на место ДТП.
Наконец, разрешается убрать автомобиль с проезжей части, если он мешает проезду транспортного потока. Однако перед тем, как покинуть место аварии, как и в предыдущем случае, необходимо зафиксировать все обстоятельства ДТП: положение авто, следы, обстановку.
Во все остальных случаях оставление места аварии карается в соответствии со статьей административного кодекса. Нарушителям грозит лишение водительского удостоверения на срок от года до полутора лет или арест на срок до 15 суток.
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ДТП , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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