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Массовое ДТП: 11 машин столкнулись на пути к аэропорту 

Павел Тиунов 2 часа назад
Во Владивостоке 11 машин столкнулись на пути к аэропорту
Фото: ТАСС
В пригороде Владивостока произошло массовое ДТП с участием 11 автомобилей, сообщает ТАСС. Обошлось без пострадавших.
Авария случилась 12 января на шестом километре подъезда к городскому аэропорту. В местном управлении МВД отметили, что к массовому столкновению машин привела непогода (с ночи во Владивостоке не прекращается снегопад), а также несоблюдение водителями безопасного режима езды: кто-то превысил скорость, кто-то проигнорировал соблюдение дистанции.

«В результате столкновения механические повреждения получили 11 автомашин. Пострадавших нет», — заявили в полицейском ведомстве.

В настоящий момент движение по участку трассы, которое на время было приостановлено, уже возобновили.
Накануне, как сообщал «Рамблер», на федеральной трассе М-9 «Балтия» (Новорижское шоссе) в районе Красногорска самосвал врезался в колонну из четырех военных автобусов. ДТП произошло на 27-м километре трассы на повороте в деревню Глухово.
По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением — он не успел затормозить перед военной колонной. В результате аварии погибли четверо военнослужащих, еще 22 человека пострадали. Всего в четырех автобусах, попавших в аварию на Новорижском шоссе, было 127 человек: 123 срочника и четыре офицера. Военные возвращались с учебных занятий по вождению из Нахабино. Возбуждено уголовное дело.
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ДТП , МВД , ИТАР-ТАСС
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