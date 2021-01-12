Во Владивостоке 11 машин столкнулись на пути к аэропорту

В пригороде Владивостока произошло массовое ДТП с участием 11 автомобилей, сообщает ТАСС. Обошлось без пострадавших.

Авария случилась 12 января на шестом километре подъезда к городскому аэропорту. В местном управлении МВД отметили, что к массовому столкновению машин привела непогода (с ночи во Владивостоке не прекращается снегопад), а также несоблюдение водителями безопасного режима езды: кто-то превысил скорость, кто-то проигнорировал соблюдение дистанции.

«В результате столкновения механические повреждения получили 11 автомашин. Пострадавших нет», — заявили в полицейском ведомстве.

В настоящий момент движение по участку трассы, которое на время было приостановлено, уже возобновили.

Накануне, как сообщал «Рамблер», на федеральной трассе М-9 «Балтия» (Новорижское шоссе) в районе Красногорска самосвал врезался в колонну из четырех военных автобусов. ДТП произошло на 27-м километре трассы на повороте в деревню Глухово.

По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением — он не успел затормозить перед военной колонной. В результате аварии погибли четверо военнослужащих, еще 22 человека пострадали. Всего в четырех автобусах, попавших в аварию на Новорижском шоссе, было 127 человек: 123 срочника и четыре офицера. Военные возвращались с учебных занятий по вождению из Нахабино. Возбуждено уголовное дело.