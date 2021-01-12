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Водитель самосвала, врезавшегося в военную колонну в Подмосковье, арестован на два месяца 

ТАСС и ещё 3 4 часа назад
Суд Красногорска удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу водителя грузовика, врезавшегося в колонну автобусов с военнослужащими в Московской области. Об этом сообщил ТАСС глава ГУ МВД Подмосковья.

"Суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу водителя самосвала Ивана Гаврикова по делу, возбужденному по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Он отправлен в СИЗО на два месяца", — сказал он.

Протаранившему автобусы водителю самосвала стало плохо в суде
Водителю самосвала предъявили обвинение в нарушении правил эксплуатации транспортных средств, сообщили в прокуратуре.
По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 350 УК РФ ("Нарушение правил вождения или эксплуатации военных машин"). По данным ТАСС, расследование проводит военный следственный отдел СК по Солнечногорскому гарнизону.
Также полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Вину задержанный на допросе не признал.
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ДТП , Видео , Александр Бастрыкин , СКР , ФСИН
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