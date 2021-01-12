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Протаранивший военных водитель оказался любителем дрифта 

Мария Иванова 5 часов назад
Протаранивший военных водитель оказался любителем дрифта
Фото: ТАСС
Водитель грузовика, протаранивший колонну автобусов с солдатами-срочниками, оказался любителем дрифта. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Газета нашла страницу водителя в соцсетях и выяснила, что он родом из Владимирской области, любит автомобили, быструю езду и участвует (как минимум, в качестве зрителя) в ночных дрифтах по Москве.
Ранее он занимался перевозками стройматериалов, претензий к его работе не было.
Как сообщал «Рамблер», 11 января на Новорижском шоссе произошла авария с военными автобусами. В колонну автобусов с солдатами врезался самосвал, водитель которого не справился с управлением.
Жертвами ДТП стали четыре человека, более 40 пострадали. Водителя грузовика задержали. Против него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть людей. Экспертиза не нашла в его организме следов алкоголя.
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ДТП , Московский комсомолец
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