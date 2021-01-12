Как могут наказать виновника автомобильной трагедии в Подмосковье

Водителю грузовика, который на трассе «Новая Рига» (Балтия, М-9) врезался в колонну военных автобусов, грозит до семи лет лишения свободы, если его все-таки признают виновным в ДТП, заявил газете ВЗГЛЯД автоюрист Сергей Радько.

В Подмосковье на обочине на Новорижском шоссе стояла колонна военных автобусов, в которую въехал самосвал. В результате аварии погибли четыре человека, 42 получили ранения. Водитель грузовика не пострадал. Также он не признал вину и выразил уверенность, что ответственность за ДТП несут военные.

«С одной стороны, здесь непосредственно прямая вина водителя грузовика, потому что он въехал в стоящее транспортное средство. Это означает, что он выбрал неправильную скорость движения и не обеспечил безопасность движения. С другой стороны, в СМИ была информация, что автобусы стояли на обочине по причине неисправности головного ТС, и, вероятно, специальные предупреждающие знаки не были выставлены, что также является нарушением», — говорит Радько.

Автобусам по большей части попросту деваться было некуда, поскольку этот участок трассы имеет крайне мало площадок для отстоя аварийной техники, продолжает автоюрист. Он также обращает внимание на то, что в месте аварии специальных аварийных карманов не было, поэтому автобусам попросту было негде «спрятаться».

«Все, что мог сделать водитель в той ситуации — принять крайне правое положение и остановиться, что и было сделано. Возможно, колонна не была обозначена и там не были выставлены знаки аварийной остановки — мы этого не знаем. В любом случае даже если их не было, не заметить колонну из автобусов очень сложно, поэтому в данном случае отсутствие предупреждающих знаков не являются причиной происшествия. То есть вина водителя грузовика здесь есть», — уверен собеседник.

Эксперт рассказывает, что исходя из того, что ДТП повлекло за собой смерть двух и более лиц, а водитель самосвала на момент аварии был абсолютно трезв, ему грозит до семи лет лишения свободы. В случае если установят, что он все-таки был пьян, то ему грозит до 15 лет колонии. Также автоюрист отметил, что на смягчение приговора могут повлиять такие факторы, как поведение водителя после происшествия, признание вины, возмещение ущерба, отсутствие судимости и другие.