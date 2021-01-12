Следствие просит арестовать устроившего ДТП с военными

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Следствие просит арестовать устроившего ДТП на Новорижском шоссе. Ходатайство о заключении водителя самосвала Ивана Гаврикова под стражу поступило в Красногорский суд.

Как сообщает ТАСС, в отношении мужчины возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

ДТП произошло накануне на 28-м километре Новорижского шоссе. По данным Минобороны, в колонну автобусов врезался не справившийся с управлением водитель грузовика Scania. Четыре человека погибли, 42 пострадали. Водитель самосвала был трезв, травмы он не получил.