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Следствие просит арестовать устроившего ДТП на Новорижском шоссе 

Говорит Москва 1 час назад
Следствие просит арестовать устроившего ДТП с военными
Фото: ТАСС
Следствие просит арестовать устроившего ДТП на Новорижском шоссе. Ходатайство о заключении водителя самосвала Ивана Гаврикова под стражу поступило в Красногорский суд.
Как сообщает ТАСС, в отношении мужчины возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
ДТП произошло накануне на 28-м километре Новорижского шоссе. По данным Минобороны, в колонну автобусов врезался не справившийся с управлением водитель грузовика Scania. Четыре человека погибли, 42 пострадали. Водитель самосвала был трезв, травмы он не получил.
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