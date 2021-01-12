Полицейского заподозрили в ДТП с двумя погибшими

"Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего полицейского (водителя) взвода роты № 7 полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Ростову-на-Дону. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", — говорится в сообщении.