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Ростовского полицейского заподозрили в совершении ДТП с двумя погибшими 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Полицейского заподозрили в ДТП с двумя погибшими
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского из Ростова-на-Дону, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, из-за чего погибли два человека, сообщает СУСК России по Ростовской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего полицейского (водителя) взвода роты № 7 полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Ростову-на-Дону. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на вторник подозреваемый за рулем Honda выехал на встречную полосу на трассе Ростов — Батайск, где столкнулся с автомобилем Skoda. В результате пассажир Honda и водитель Skoda скончались. Подозреваемый и второй пассажир его автомобиля были госпитализированы.
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ДТП , Skoda , Honda , СКР
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