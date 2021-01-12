Восемь машин столкнулись в Ставрополье 

Восемь автомобилей столкнулись во вторник на федеральной трассе "Кавказ" в Ставропольском крае. Есть пострадавшие, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В дежурную смену… поступила информация о попутном столкновении восьми автомобилей на 283 км трассы Р-217 "Кавказ". В результате ДТП есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, пострадавшие доставлены в больницу города Невинномысска, число госпитализированных и их состояние не уточняется. "Движение по трассе не ограничено. На месте организовано реверсивное движение по одной полосе", — пояснили в пресс-службе. Информация о происшествии уточняется.

По информации ГУ МЧС, в Ставропольском крае отмечается туман, гололед, ночью местами возможны сильные осадки, на дорогах гололедица.