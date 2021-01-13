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Число аварий с пьяными водителями в России сократилось на семь процентов 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Число аварий с пьяными водителями в России сократилось на семь процентов
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
В период с января по ноябрь 2020 года количество дорожно-транспортных происшествий с водителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, сократилось в России на семь процентов в сравнении с предшествовавшим годом.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, в январе-ноябре 2020 года в стране зарегистрировано почти 13,8 тысячи аварий с водителями, находившимися в состоянии опьянения. Годом ранее показатель достигал 14,8 тысячи.
Чаще всего «пьяные» ДТП происходили в 2020 году летом, меньше всего таких аварий было в феврале и ноябре, отметили в ведомстве.
Число погибших и пострадавших в таких ДТП сократилось на одиннадцать и десять процентов соответственно, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что свыше 400 «пьяных» ДТП произошло в Москве в 2020 году.
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ДТП , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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