Автобус с россиянам опрокинулся на трассе М-4 «Дон» 

Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате ДТП с участием автобуса на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет «Интерфаксу».

По словам источника, автобус перевернулся на трассе в Красносулинском районе.

«Пострадали пять человек и один погиб. Всего в автобусе было 15 человек», — пояснил он.

В Красносулинской ЦРБ, куда доставили троих пострадавших, рассказали ТАСС, что один человек находится в реанимации. Уточняется, что среди пострадавших есть ребенок.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по региону подтвердили факт ДТП, пояснив, что к ликвидации последствий аварии привлекались 19 человек и семь единиц техники.

Как сообщал «Рамблер», ранее на федеральной трассе М-9 «Балтия» (Новорижское шоссе) в районе Красногорска самосвал врезался в колонну из четырех военных автобусов.

По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением и не успел затормозить перед военной колонной. В результате аварии погибли четверо военнослужащих, еще 22 человека пострадали. Всего в четырех автобусах, попавших в аварию на Новорижском шоссе, было 127 человек: 123 срочника и четыре офицера. Возбуждено уголовное дело.