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СМИ: автобус попал в серьёзное ДТП в Подмосковье 

News.ru и ещё 1 13 января 2021
В Подмосковье произошло ДТП с автобусом
Фото: РИА Новости
Очевидцы сообщили об автобусе, попавшем в крупную аварию в Московской области. По их словам, транспортное средство совершило лобовое столкновение на Рогачёвском шоссе, в районе Лобни. Видео с места ЧП появилось в социальных сетях.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На кадрах видно, что окна автобуса и лобовое стекло разбиты. Случайные свидетели заявили, что автомобиль после ДТП вылетел в кювет. Были ли в нём пассажиры в момент ДТП, не сообщается. По данным РЕН ТВ, в аварии травму получил один человек.
Накануне один человек погиб и ещё четыре пострадали в результате опрокидывания маршрутного автобуса в Ростовской области. Трое пострадавших госпитализированы. Один из них помещён в реанимацию. В числе получивших травмы есть ребёнок. Авария произошла в Красносулинском районе на федеральной автодороге М4 «Дон». Её обстоятельства в настоящее время устанавливаются. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 19 человек и семь единиц техники.
Ранее NEWS.ru писал, что суд арестовал водителя грузовика, протаранившего колонну автобусов с военнослужащими в Московской области. В результате ДТП погибли четыре человека и ещё 42 пострадали. По факту происшествия возбуждены два уголовных дела. Мужчина виновным себя не признаёт. По его словам, сами военные должны были обеспечить безопасное прохождение колонны.
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