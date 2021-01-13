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Видео: карма настигла любителя поиграть в «шашки» 

Российская Газета 2 часа назад
Любителя поиграть на дороге в «шашки» настигла карма
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Игра в "шашки" на дороге требует от участника хорошей реакции, маневренности и абсолютного, несмотря на высокую скорость движения и кипящий в крови адреналин, хладнокровия.
Потому что малейшая ошибка в расчетах — на градус ошибешься с углом поворота или на полсекунды запоздаешь с маневром — и всё, пиши пропало. Поэтому по льду или мокрому снегу лучше и не начинать эту опасную игру.
А еще в "шашки" нежелательно играть в присутствии инспекторов ГИБДД. Им-то ни за что не объяснишь, что у Доминика Торетто с приятелями это всегда заканчивалось более-менее нормально, без особых жертв и разрушений.
На улице одного из российских городов любителю "шашек" не повезло дважды. В первый раз — когда он неправильно проложил свой извилистый маршрут по скользкой от талого снега дороге. Объезжая справа тронувшийся с остановки троллейбус (левый ряд был занят легковушкой), игрок неожиданно для себя врезался в припаркованный перед остановкой автомобиль.
Вторым неприятным сюрпризом стала надпись "ДПС" на борту авто и мигающие на его крыше красно-синие огоньки. Нарушитель сам попал в руки патруля при всех отягчающих обстоятельствах. Game is over.
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ДТП , ГИБДД
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