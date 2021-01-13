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Автоцистерна с ядохимикатами опрокинулась на Ямале 

RT на русском и ещё 2 2 часа назад
Автоцистерна с ядохимикатами опрокинулась на Ямале
Фото: РИА Новости
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) опрокинулась автоцистерна с ядохимикатами, проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура Тазовского района… организовала проверку по факту произошедшего 13.01.2021 разлива метанола на почву в районе автодороги п. Коротчаево — п. Тазовский в результате опрокидывания автоцистерны», — говорится в сообщении.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при перевозке ядохимикатов.
В ноябре в ЯНАО произошла утечка газоконденсата из вагона-цистерны во время стоянки грузового состава.
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