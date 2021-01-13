Ещё
Далее:
Читайте также:
Подарочные сертификаты в Okko
Подарочные сертификаты в Okko Подарить онлайн ⟶

Смертность на дорогах России достигла рекордного минимума 

Говорит Москва 51 минуту назад
Смертность на дорогах России достигла рекордного минимума
Фото: РИА Новости
Речь идёт о показателе 2020 года по сравнению с предыдущими годами.
Об этом президенту сообщил руководитель рабочей группы Госсовета по направлению транспорта Алексей Цыденов. Он отметил, что число жертв ДТП снизилось на 5,4%.

«Мы, по сути, достигли рекордно низких показателей за всю современную историю. Уровень аварий с летальными случаями на региональных дорогах снизился на 1,5%, на муниципальных — на 7,5%, а на федеральных — на 11%», — цитирует чиновника ТАСС.

«Федеральные дороги привели в нормативное состояние — и вот результат», — заключил Цыденов.

Видео дня. Техосмотр автобусов будут проводить при сотрудниках ГИБДД
Говорит Москва: последние новости
Следствие просит арестовать устроившего ДТП на Новорижском шоссе Следствие просит арестовать устроившего ДТП на Новорижском шоссе Два человека погибли в ДТП с автобусом в Ростовской области Два человека погибли в ДТП с автобусом в Ростовской области В Японии из-за снегопадов один человек погиб и 76 пострадали В Японии из-за снегопадов один человек погиб и 76 пострадали
ДТП , Алексей Цыденов , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
01:09
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
Автоновости
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
00:51
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
ДТП
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
00:14
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
ДТП
Видео подробностей массового самовозгорания авто
02:41
Видео подробностей массового самовозгорания авто
Автоновости
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
00:22
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
ДТП
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
00:49
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
ДТП
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
00:55
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение