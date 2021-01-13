Смертность на дорогах России достигла рекордного минимума 

Речь идёт о показателе 2020 года по сравнению с предыдущими годами.
Об этом президенту сообщил руководитель рабочей группы Госсовета по направлению транспорта Алексей Цыденов. Он отметил, что число жертв ДТП снизилось на 5,4%.
«Мы, по сути, достигли рекордно низких показателей за всю современную историю. Уровень аварий с летальными случаями на региональных дорогах снизился на 1,5%, на муниципальных — на 7,5%, а на федеральных — на 11%», — цитирует чиновника ТАСС.
«Федеральные дороги привели в нормативное состояние — и вот результат», — заключил Цыденов.